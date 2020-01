A Polícia Civil de Andradas prendeu nesta semana o suspeito de ter atirado contra Caio César Benedito de Paula, de 21 anos, em uma festa que aconteceu na Chácara São Geraldo no Bairro Jaguari, no início na madrugada de 15 de dezembro do ano passado. O jovem morreu no local.

O homem de 24 anos, prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Andradas e confessou ter cometido o crime, com um revólver calibre .38. O depoente alegou que cometeu o crime após sofrer intensas provocações da vítima.

O investigado foi preso e encaminhado ao Presídio de Andradas. A Polícia Civil deverá concluir o inquérito nos próximos dias e em seguida será encaminhado ao Ministério Público da cidade.

O homicídio

Caio César Benedito de Paula, de 21 anos, estava em uma festa na Chácara São Geraldo no Bairro Jaguari, quando foi atingido por um tiro nas costas no início da madrugada deste domingo, 15. O jovem chegou a ser socorrido pelo Samu no Pronto Atendimento de Andradas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Na chácara onde ocorreu o crime, acontecia uma festa desde o início da noite de sábado, 14, com som de DJs e com cobrança de ingressos. A Polícia Militar de Andradas foi acionada às 00h27 de domingo e fez buscas por um jovem de 24 anos que realizou o disparo, mas sem sucesso. A PM informou que a vítima se desentendeu com um outro jovem, de 24 anos, que é o suspeito do crime.

O corpo do jovem deverá ser encaminhado na manhã de deste domingo, 15, para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas e o laudo com a causa da morte deverá ficar pronto dentro de 30 dias.

A vítima era natural de Divinolândia, SP, morava com familiares em Andradas e o sepultamento deverá acontecer neste domingo.