Diversos furtos foram relatados a nossa reportagem nos últimos dias, o alvo tem sido residências e veículos. Nem um templo religioso foi poupado pelos ladrões.

No último fim de semana duas residências foram furtadas no Bairro Jardim Alto da Serra. Na madrugada do sábado (04), um morador retornou de viagem e encontrou a residência revirada. Foram furtados uma uma TV de 55 polegadas, um vídeo game Xbox One e uma chapinha de cabelo.

De uma outra residência, também localizada no Bairro Jardim Alto da Serra, foram furtados material de um carpinteiro, como serra elétrica, furadeira e outros materiais avaliados em aproximadamente R$ 4 mil. Foi registrado um boletim de ocorrência.

Um templo religioso foi furtado no Bairro do Pântano em Andradas. De acordo com o boletim de ocorrência as portas do local foram arrombadas e do interior foram levados um botijão de gás, um ventilador, uma geladeira, aproximadamente 30 metros de fio e dois televisores. O local não possui alarme e nem circuito de monitoramento e os fieis só descobriram o crime horas depois que os bandidos deixaram o local.

Um bar, localizado no centro da cidade, também foi arrombado duas vezes na última semana. Do estabelecimento foram furtados bebidas e doces.

Um veículo foi furtado na Rodovia MG-455, próximo do Trevo da Icasa na madrugada desta segunda-feira (06), mas foi localizado na noite de segunda-feira mesmo.

Algumas informações são da Rádio Vinícola.