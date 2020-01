A polícia investiga o caso e tem como suspeito, o ex-namorado da jovem, de 25 anos.

Conforme depoimento do motorista do veículo, suspeito e um amigo estavam em um bar em Caldas, e após pedir carona a ele, seguiram até Santa Rita de Caldas. Em dado momento, o suspeito teria apontado uma arma para o motorista e o obrigado a dirigir até o pesqueiro onde a ex estava com o atual companheiro.