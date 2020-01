Eram cerca de 22h desta sexta-feira, 03, quando um ceramista, de 49 anos, deu entrada no Pronto Atendimento em Andradas, após tomar uma facada no abdômen em sua residência.

O autor da facada teria ido até à casa da vítima na Rua da Prata, no Bairro Jardim Muterle, para cobrar uma dívida. Após a recusa do morador em pagar, o autor pegou uma faca que trazia consigo e deu um golpe no abdômen de José Luciano de Lima. Os parentes do ceramista pediram ajuda a um vizinho, que transportou o ferido em seu veículo até o Pronto Atendimento. Ainda na noite de sexta-feira, a vítima passou por cirurgia e segue internada.

Os dois homens estavam na entrada da casa quando aconteceu o crime. O autor do golpe de faca, evadiu do local logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada pelos familiares da vítima e registrou a ocorrência. O agressor não foi localizado até o momento.