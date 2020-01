O casal José Roberto Camargo, 70, e Maria Aparecida de Lima Camargo, 66, moradores da cidade de Congonhal, faleceram na noite dessa quarta-feira ( 1º) depois do carro que eles estavam (Fiat Uno) colidir de frente com um Escort, no KM 97 da BR 459, bairro Canta Galo (Pouso Alegre).

A mulher morreu não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o marido chegou a ser socorrido com vida, mas morreu logo após dar entrada no hospital. Um neto do casal, de 20 anos, que estava como passageiro, permanece internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e deverá passar por cirurgia. O motorista do outro veículo também foi socorrido com ferimentos.

A polícia informou ainda que não chovia no momento do acidente. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Os moradores de Congonhal ficaram muito comovidos com a morte do casal, que era querido por todos. “Dona Cida” era professora, também foi diretora por muitos anos da Escola João Lúcio e o marido, mais conhecido como “Zé Baixinho”, era músico, trabalhava há muito tempo com a banda de música da cidade.

Os corpos serão velados na Funerária Ferraciolli e o sepultamento será nesta sexta-feira, 03, em Congonhal.



Com informações do Jornal das Gerais.