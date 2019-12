Atualizada às 14h48 de 30/12/2019.

Na noite deste domingo, 29, por volta das 22h, um micro-ônibus com passageiros de São João da Boa Vista, capotou na rodovia SP-340, no KM 163, próximo ao Posto Gauchão do Tchê, em Mogi Mirim. Diversas ambulâncias da região e o Corpo de Bombeiro foram mobilizados para ajudar no resgate das vítimas.

Duas mulheres morreram no local e mais de 24 feridos foram socorridos para hospitais da região, sendo que seis vítimas em estado grave e 18 com ferimentos leves. O motorista não ficou ferido.

Segundo as primeiras informações, o condutor do micro-ônibus disse que teria sido fechado por outro veículo e tombou no canteiro central. Foi realizado o teste de etilômetro no motorista, sendo constatado resultado negativo para consumo de álcool.

Os passageiros, que seriam de São João da Boa Vista, estavam retornando de uma viagem à Bertioga, no litoral paulista.

Das 6 vítimas com maior gravidade, segundo informações fornecidas às 11h15 desta segunda 30, um homem recebeu alta, uma passageira passa por cirurgia, uma mulher e uma criança estão internadas em quartos e um garoto de 10 anos foi transferido para um hospital particular.

Velório

O corpo de Mayara Donizetti, 21, será velado e enterrado na cidade de Botelhos, no Sul de Minas Gerais. O horário ainda não foi divulgado.

Já o velório de Gleice Helena Gomes, 41, mulher do motorista do micro-ônibus, está previsto para começar às 13h30 desta segunda, e o sepultamento às 9h desta terça, em São João da Boa Vista.







Fonte: Polícia Militar Rodoviária/Notícias Policiais.