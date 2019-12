Por volta das 21 horas desta segunda-feira, 23, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de um em um sítio no Bairro Jaguari, na zona rural de Andradas, após um vizinho informar a presença de suspeitos próximo ao local.

No percurso da propriedade, a Polícia deparou com um Fiat com três homens sujos de barro, em atitude suspeita, que ficaram detidos no caminho. A PM continuou o trajeto do sítio encontrando mais suspeitos em uma caminhonete pick-up, com material suspeito, além de partes de um animal dentro de sacos. Os suspeitos não souberam explicar origem da carga e foram presos em flagrante.

Uma arma de fogo com silenciador e mira a laser também foi apreendida com os ladrões.

Os presos, que são moradores da região, são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de gados.

Todo o material e veículos que estavam com os suspeitos de furto de gado, também foram apreendidos.