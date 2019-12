Edital

A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal divulgou nesta segunda-feira, 23, o Edital do concurso público para os cargos de Bibliotecário, Engenheiro Ambiental e Médico Veterinário. As inscrições poderão ser feitas através do site da Prefeitura (www.pinhal.sp.gov.br) ou no www.conscamweb.com.br a partir do dia 02 de janeiro de 2020. A taxa de inscrição é de R$70,00 e para os três cargos é exigido curso superior específico para cada área e registro nos conselhos de classe.

A prova objetiva do concurso púbico será realizada no dia 01 de março e será composta de questões de múltipla escolha, com 05 alternativas cada uma, de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Os locais onde serão aplicados os exames serão divulgados a partir do dia 20 de fevereiro de 2020.

O Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração Municipal, a contar da data de publicação de sua homologação. As contratações serão providas pelo Regime da CLT nos termos da Lei Municipal n° 1.973/1993, n° 2880/2004 Lei Orgânica Municipal e do Decreto nº 4.775/2016 de Espírito Santo do Pinhal e demais legislação pertinente.

A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação das provas e recursos serão de responsabilidade da CONSCAM. A Comissão, responsável pelo acompanhamento deste Concurso Público, foi nomeada através da Portaria nº 301/2019.