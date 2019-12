Um caminhão tombou próximo a uma curva na Rodovia MG-455, por volta do meio-dia desta segunda-feira, 16, próximo ao Bairro Vargem do Rigoni. O caminhão que estava carregado de serragem ficou atravessado na pista. O motorista de 61 anos, ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não se sabe as causas do acidente.

O corpo do caminhoneiro, João Roberto Pucinelli, de 61 anos, que é morador de Andradas, foi retirado das ferragens pelos Bombeiros de Poços de Caldas, sendo levado em seguida para o IML de Poços de Caldas. O sepultamento da vítima será em Andradas.

Equipes do Samu, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal ajudaram na ocorrência e a controlar o tráfego no local.

