PM de Minas abre concurso público com 160 vagas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) divulgou edital de um novo concurso público para selecionar profissionais para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), para 2020, com 160 vagas, sendo 144 para homens e 16 para mulheres. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. Confira aqui o edital completo.

Para concorrer é necessário ter entre 18 e 30 anos na data da inclusão, ter altura mínima de 1,60m.

As inscrições serão feitas por meio da internet, através do site da PMMG ,no período entre 5 de fevereiro a 6 de março de 2020.

O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet, poderá comparecer, durante o

período de inscrição, diretamente nas unidades da PM listadas no edital.

Requisitos para prestar o concurso PM MG

ser brasileiro nato;

possuir título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão no CFO;

possuir idoneidade moral;

ter altura mínima de 1,60m;

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica.

Etapas do concurso PM MG Oficial

A seleção do concurso PM MG será realizada em 2020, sendo composta por duas fases:

1ª fase:

Provas de Conhecimentos (objetiva e dissertativa).

2ª fase:

Avaliações Psicológicas;

Avaliação Física Militar (AFM) e Exames de Saúde (preliminares e complementares);

Exame Toxicológico;

Prova Oral; e

Prova de Títulos.

Prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 03 tipos de provas (A, B e C) e será composta de 40 questões de múltipla escolha no valor de 5,0 pontos cada questão, totalizando 200 pontos, e dispondo sobre os seguintes conteúdos:

a) Língua Portuguesa. b) Direito Constitucional. c) Direito Penal Militar. d) Direito Penal. e) Direito Processual Penal Militar. f) Direito Processual Penal. g) Direito Administrativo. h) Legislação Extravagante e Legislação Institucional.

Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que obtiveram nota mínima de 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva, na proporção de até 3,5 candidatos por vaga para ambos os sexos, incluindo-se os que estiverem empatados na nota de corte.

Prova Dissertativa

A Prova dissertativa, terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá numa redação que deverá conter, no máximo, 30 linhas e, no mínimo, 120 palavras, tendo valor de 100 pontos, assim distribuídos:

a) ortografia: 20 pontos; b) morfossintaxe: 20 pontos; c) pontuação: 20 pontos; d) conteúdo: 40 pontos.

A Prova Objetiva e a Prova Dissertativa serão aplicadas juntas no dia 05 de abril de 2020 e terão tempo de 4 horas para resolução.

Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva ou de 70% dos pontos atribuídos à prova dissertativa.

Avaliação Física Militar (AFM)

Serão convocados para submissão à 2.ª fase do concurso para a realização de avaliação psicológica, Avaliação Física Militar (AFM), Exames de Saúde, Exames Toxicológicos, Prova Oral e Prova de Títulos, os candidatos melhores classificados, observando-se a ordem decrescente de notas obtidas nas provas prova objetiva e dissertativa, na proporção de 3,0 candidatos por vaga para ambos os sexos, sendo incluídos todos os candidatos porventura empatados na nota de corte.

A Avaliação Física Militar (AFM) será composta de Avaliação Médica (AM)/Controle Fisiológico (CF) e do Teste de Capacitação Física (TCF). O TCF teve caráter eliminatório e classificatório, os candidatos tiveram que alcançar no mínimo 60% de rendimento em cada modalidade para aprovação, conforme tabelas a seguir.

Força de resistência abdominal (abdominal tipo remador):

TAF Concurso PM MG Oficial

Força de resistência de braços na barra fixa (flexão estática e dinâmica na barra fixa):

TAF Concurso PM MG Oficial

Resistência cardiorrespiratória (corrida de 2.400 metros):

TAF Concurso PM MG Oficial

Prova Oral

A prova oral, de caráter eliminatório, valerá 100 pontos abrangendo as seguintes áreas temáticas:

a) Direito Constitucional. b) Direito Penal Comum e Militar. c) Direito Processual Penal Comum e Militar. d) Direito Administrativo.

Cada candidato será arguido sobre as 04 áreas temáticas previstas e terá, no máximo, 5 minutos para responder aos questionamentos relativos a cada área. Será considerado reprovado aquele que não obtiver o aproveitamento mínimo de 50%.

A prova oral será realizada em 02 dias consecutivos, conforme data a ser publicada no ato de convocação para a prova.

Será considerado reprovado e automaticamente eliminado do concurso aquele que não obtiver o aproveitamento mínimo de 50% na prova oral.

Prova de Títulos

A prova de títulos terá caráter classificatório e o valor de 10 pontos divididos conforme a tabela abaixo:

Diploma/certificado Pontos

graduação em curso superior, oficialmente reconhecido pelo órgão federal de ensino, excetuado o de Bacharel em Direito, que constitui requisito de ingresso na carreira. 01 ponto

especialização (pós-graduação, “lato sensu”) 02 pontos

mestrado 03 pontos

doutorado 04 pontos

A aprovação no concurso condiciona-se à(ao):

a) aproveitamento mínimo de 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva e estar classificado para a correção da prova dissertativa na proporção de 3,5 vezes o número de vagas, incluindo os empatados na nota de corte; b) aproveitamento mínimo de 70% dos pontos atribuídos à prova dissertativa (redação) e estar classificado para a realização das demais provas, avaliações, testes e exames na proporção de 3,0 vezes o número de vagas, incluindo os empatados na nota de corte; c) aproveitamento mínimo de 50% dos pontos atribuídos à prova oral; d) aptidão nos exames preliminares e complementares de saúde; e) aproveitamento mínimo de 12 (doze) pontos em cada modalidade do TCF; f) ser considerado apto nas avaliações psicológicas; g) obter resultado negativo no exame toxicológico.

O concurso se encerra com a publicação do resultado final e respectiva homologação, com consequente convocação para matrícula. A matrícula no curso de formação implica na posse imediata do candidato, fazendo jus a todos os direitos legais dos militares.

Curso de Formação

O CFO funciona na Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar e terá duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de aspirantado, com início previsto para 31 de agosto 2020, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados .

Durante o curso será obrigatório o alojamento do Cadete nos primeiros 12 (doze) meses de curso (pernoitar nos aquartelamentos), no todo ou em parte, com a finalidade de familiarizar-se ao regime da caserna e às atividades militares, de acordo com o Regimento da Escola.

O Cadete fará jus, durante o período do curso, à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

Concluído com aproveitamento o período acadêmico e satisfeitas as exigências legais referentes à promoção, o Cadete será declarado Aspirante a Oficial, com a antiguidade definida segundo a ordem de classificação no CFO, podendo ser movimentado, de acordo com a necessidade e conveniência administrativa para qualquer unidade da PMMG, em todo o Estado de Minas Gerais.