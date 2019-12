O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira, 22, quando a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local onde o homem foi encontrado morto, com ferimentos na cabeça em uma estrada vicinal que dá acesso ao Pico do Gavião.

A Perícia esteve no local e em seguida o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Poços de Caldas, sendo liberado para o sepultamento que aconteceu às 16h30 horas desta quarta-feira.

No meio da tarde, após denúncias de que o veículo da vítima se encontrava na mesma estrada, um pouco acima do local onde o corpo havia sido localizado, o delegado de Andradas, Dr. Fabiano Mazarotto, esteve no local e também foi realizada perícia no veículo, onde aparentemente não havia sinais de sangue.

A Polícia segue investigando o caso, mas ainda não se sabe que objeto contundente teria causado traumatismo no crânio da vítima, também não há suspeitos do crime.

A vítima, Luiz Doniseti Vital, tinha 55 anos, morava em um sítio próximo da Cachoeira Stela em Andradas, fazia serviços de jardinagens e lavrador, deixou duas filhas Tainara e Brenda. O sepultamento aconteceu às 16h30 horas no Cemitério Cemitério Parque Bom Jesus.